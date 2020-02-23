زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب شرقى سراى فى تركيا

رويترز

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة يقع على مسافة 28 كيلومترا جنوب شرقى سراى فى تركيا.

يذكر أن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة مانافجات غربى تركيا، وبحسب المركز الأوروبى لرصد الزلازل، "ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة، في تمام 22:26 بتوقيت جرينتش".

ووقع الزالزال على عمق 15 كم تحت سطح الأرض وبعد 66 كم شمالي مدينة مانافجات الواقعة بمحافظة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

يذكرأن، أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، السبت أن زلزالا بلغت شدته 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "سوات" والمناطق المحيطة بها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.