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رفع 4500 طن تراكمات قمامة أسفل الطريق الحر وكوبري المنصورة ببنها وبدء تشجيرها

الأحد، 23 فبراير 2020 04:10 م
رفع 4500 طن تراكمات قمامة أسفل الطريق الحر وكوبري المنصورة ببنها وبدء تشجيرها رفع القمامة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الثاني علي التوالي، استكمال أعمال الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائري مع تقاطع طريق "شبرا – بنها الحر" (مدينة قليوب وحدود حي غرب شبرا الخيمة)، والتي تم استخدام عدد كبير من المعدات بها من مدن قليوب وشبرا الخيمة وباقي مجالس مدن المحافظة، حيث تم إزالة 3500 طن مخلفات من الرتش الذي كان يتسبب في عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبري، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال الحملة طالب المحافظ، بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية من أمس تمهيدا لبدء تشجير المنطقة بدءً من غدِ، كما طالب المحافظ أيضا بالإهتمام بميدان أم بيومي وعمل لاند سكيب وتصور هندسي له ليصبح وجهه حضارية للمحافظة علي الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر، حيث شارك في الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب.

كما تفقد محافظ القليوبية، أعمال إزالة تراكمات القمامة أسفل كوبري المنصورة، حيث تم إزالة 1000 طن قمامة كانت متراكمة منذ سنوات عدة، حيث طالب المحافظ بإزالتها لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، كما أمر المحافظ بتشجير المنطقة وإنارتها بالكامل والمتابعة الجيدة حتي لا يتم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.

وكان المحافظ، قد قام بجولة ميدانية لشوارع مدينة بنها، صباح اليوم، للاطمئنان علي حالة النظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين، مشيرا أن المحافظة تعكف على تجميل شوارع مدينة بنها عاصمة المحافظة وتحويلها لمدينة متميزة ذات واجهة حضارية تليق بمواطنيها وبالمترددين عليها.

 

 

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محافظ القليوبية

القمامة

بنها

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الطريق الحر

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