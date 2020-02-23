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استجابة لـ"سيبها علينا"..

رفع تراكمات مياه الأمطار من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيكتوريا فى الإسكندرية

الأحد، 23 فبراير 2020 08:00 ص
رفع تراكمات مياه الأمطار من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيكتوريا فى الإسكندرية شفط مياه الأمطار من شارع جمال عبد الناصر بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم رفع كافة تراكمات المياه من شارع جمال عبد الناصر، والشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة فيكتوريا، وذلك فى إطار عمل الشركة على شفط مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة ومنع تعطل حركة المرور، بالإضافة إلى الاستمرار فى خطة الشركة لتطهير الشنايش والمطابق بالإسكندرية لسهولة تصريف مياه الأمطار.

 

وكان القارئ وهبة فضل غندور، أرسل شكوى عبر صفحة خدمة صحافة المواطن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتضرر فيها من تراكم المياه فى شارع جمال عبد الناصر فيكتوريا فى محافظة الإسكندرية، بعد تساقط الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أن المياه عملت على إعاقة حركة المرور وتسببت فى تكدس السيارات، فضلا عن صعوبة المرور بالنسبة للمارة بسب المياه التى تؤثر بالسلب أيضا على جودة السيارات، مؤكدًا على خطورة تراكم المياه فى الشوارع على حياه المارة فى حالة ملامستها لأى تيار كهربائى.

 

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن إنطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها .

 

شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار

 

شارع جمال عبد الناصر
شارع جمال عبد الناصر

 

شارع جمال عبد الناصر بعد نزح المياه
شارع جمال عبد الناصر بعد نزح المياه

 

انتهاء مشكلة تراكم مياه شارع جمال عبد الناصر
انتهاء مشكلة تراكم مياه شارع جمال عبد الناصر

 


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مبادرة سيبها علينا

تراكمات المياه

شارع جمال عبد الناصر بالاسكندرية

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