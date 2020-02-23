رئيس كوريا الجنوبية: رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

كتب محمد عبد العظيم

أكد رئيس كوريا الجنوبية، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.

وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.

وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحي في العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل في 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم في 16 فبراير.

وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.

بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل في الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.

وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التي نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها في سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها في الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه، منعت الحكومة الإسرائيلية الكوريين الجنوبيين من دخول البلاد خوفًا من انتشار الفيروس شديد العدوى، وأبلغت كوريا الجنوبية - حتى الآن - عن 556 إصابة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 4 وفيات من الفيروس الجديد.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير بتسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و 97 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى شتى أنحاء البلاد إلى 2445 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 77041 حتى نهاية أمس.

وأضافت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 96 حالة وفاة فى مقاطعة هوبى بوسط الصين، وحالة وفاة واحدة فى مقاطعة قوانجدونج بجنوبى البلاد، فيما تم تسجيل 882 حالة مشتبه فى إصابتها بالفيروس يوم السبت.