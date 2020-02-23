سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

الأحد، 23 فبراير 2020 09:32 ص
رئيس كوريا الجنوبية: رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس كوريا الجنوبية، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.

وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.

وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحي في العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل في 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم في 16 فبراير.

وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.
بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل في الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.

وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التي نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها في سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها في الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه، منعت الحكومة الإسرائيلية الكوريين الجنوبيين من دخول البلاد خوفًا من انتشار الفيروس شديد العدوى، وأبلغت كوريا الجنوبية - حتى الآن - عن 556 إصابة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 4 وفيات من الفيروس الجديد.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير بتسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و 97 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى شتى أنحاء البلاد إلى 2445 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 77041 حتى نهاية أمس.

وأضافت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 96 حالة وفاة فى مقاطعة هوبى بوسط الصين، وحالة وفاة واحدة فى مقاطعة قوانجدونج بجنوبى البلاد، فيما تم تسجيل 882 حالة مشتبه فى إصابتها بالفيروس يوم السبت.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

انتشار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

كيف استعدت "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

القضاء يمنح امرأة الطلاق مقابل رد 200 ألف جنيه ثمن إهانة لزوجها

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

الإنترنت وقسم الشرطة والخدمة الصوتية.. 3 وسائل للتقديم لحج القرعة هذا العام

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة