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رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف سبب تأخر إعلان نتائج كليات تجارة وآداب وتربية

الأحد، 23 فبراير 2020 03:30 ص
رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف سبب تأخر إعلان نتائج كليات تجارة وآداب وتربية الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة انتهت من إعلان نتائج جميع الكليات بالجامعة امتحانات الفصل الدراسى الأول، باستثناء كليات تجارة وآداب وتربية نظرا لكثافة أعداد الطلاب بتلك الكليات، موضحا أن عمليات التصحيح للمواد الدراسية فى هذه المواد تم الانتهاء منها وجارى مراجعة الدرجات لكل طالب تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن سبب تأخر إعلان نتائج كليات تجارة واداب وتربية بجامعة كفر الشيخ، نابع من حرص الجامعة على اجراء المراجعة الدقيقة للدرجات فى نتائج المواد الدراسية حتى تخرج النتائج بدقة كاملة .

كان الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ استقبل،وفد المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة برئاسة الدكتور أميرة الحنفى مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية وضم الوفد الدكتور محمد عبد السلام عبد المجيد وكيل المعمل، والدكتور خالد أبو شادى مدير المحطة الإقليمية لمنطقة شمال الدلتا بمركز البحوث الزراعية بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية وجامعة كفرالشيخ ممثلة فى كليتى علوم الثروة السمكية والمصايد والزراعة حيث يعد المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة هو المعمل المعتمد من الاتحاد الأفريقى لبحوث استزراع وتغذية الأسماك فى جمهورية مصر العربية وتنتج محافظة كفر الشيخ أكثر من 45% من إجمالى إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية وأيضا رغبة المعمل المركزى فى التعاون مع الجامعة باعتبارها بيت خبرة إقليمى ودولى نظرا لما تملكه الجامعة من كوادر بشرية ومعامل معتمدة وتحت الاعتماد تقدم خدمات كبيرة لاستزراع وتربية الأسماك فى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة .


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