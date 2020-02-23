رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "المساواة فى الصحة والرعاية التمريضية" بكلية التمريض

افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم الأحد ، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، فاعليات المؤتمر الدولى الثامن لكلية التمريض الذى ينعقد تحت عنوان "المساواة فى الصحة والرعاية التمريضية" على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي.
وفى كلمته أكد الدكتور مجدى سبع ، على أهمية المؤتمر باعتباره يهدف إلى زيادة الوعى بضرورة توفير رعاية صحية متقدمة لكل فئات المجتمع ، ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الرعاية الصحية ، وتطوير تعليم التمريض للنهوض بها ، وتوفير متطلباتها الأولية للريف والمناطق النائية ، وتقديم رعاية تمريضية مبنية على البراهين، مشيراً إلى أهمية مهنة التمريض باعتبارها أساس سلامة أى مؤسسة طبية.
وأوضح الدكتور كمال عكاشة ، دور المؤتمر فى تشجيع الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل مشكلات المجتمع والنهوض بالرعاية الصحية فى مصر ، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة فى المؤتمر وعلى رأسهم الاساتذة الزائرين الدكتورة ميجونج بارك أستاذ تمريض صحة الأسرة بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتورة دلال بشير استاذ تمريض النساء والتوليد بجامعة الزيتونة بالأردن وعميد الكلية سابقاً ، مشيدا بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات الصحية مثل المستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، ووزارة الصحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتور لطيفة فودة عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الرئيسية أهمها المساواة الصحية ، والرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة ، والتمريض المبنى على البراهين وتعليم التمريض ، ورعاية الحالات الحرجة والمزمنة ، وصحة المرأة والطفل والرجال ، والرعاية الصحية للمسنين ، وتمريض الصحة النفسية والعقلية ، والرعاية الصحية فى الريف والحضر ، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الرعاية الصحية والبحث العلمى ، كما تنعقد ورشتى عمل بعنوان "منهجية البحث العلمى فى العدالة الصحية" و "التعليم المبنى على الكفاءات".
شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة عفاف بصل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، والدكتورة لوله عبد الوهاب مقرر المؤتمر ، وكل من الدكتورة فاطمة سالم والدكتورة سمر مبروك سكرتيرى عام المؤتمر ، وهناء أحمد مدير إدارة المؤتمرات ، وجمع من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.
جانب من المؤتمر
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية
مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية
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