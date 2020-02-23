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رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "المساواة فى الصحة والرعاية التمريضية" بكلية التمريض

الأحد، 23 فبراير 2020 03:27 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "المساواة فى الصحة والرعاية التمريضية" بكلية التمريض مؤتمر المساواة والصحة بجامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم الأحد ، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، فاعليات المؤتمر الدولى الثامن لكلية التمريض الذى ينعقد تحت عنوان "المساواة فى الصحة والرعاية التمريضية" على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي.

وفى كلمته أكد الدكتور مجدى سبع ، على أهمية المؤتمر باعتباره يهدف إلى زيادة الوعى بضرورة توفير رعاية صحية متقدمة لكل فئات المجتمع ، ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الرعاية الصحية ، وتطوير تعليم التمريض للنهوض بها ، وتوفير متطلباتها الأولية للريف والمناطق النائية ، وتقديم رعاية تمريضية مبنية على البراهين، مشيراً إلى أهمية مهنة التمريض باعتبارها أساس سلامة أى مؤسسة طبية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة ، دور المؤتمر فى تشجيع الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل مشكلات المجتمع والنهوض بالرعاية الصحية فى مصر ، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة فى المؤتمر وعلى رأسهم الاساتذة الزائرين الدكتورة ميجونج بارك أستاذ تمريض صحة الأسرة بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتورة دلال بشير استاذ تمريض النساء والتوليد بجامعة الزيتونة بالأردن وعميد الكلية سابقاً ، مشيدا بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات الصحية مثل المستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي، ووزارة الصحة.

ومن جانبها أوضحت الدكتور لطيفة فودة عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الرئيسية أهمها المساواة الصحية ، والرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة ، والتمريض المبنى على البراهين وتعليم التمريض ، ورعاية الحالات الحرجة والمزمنة ، وصحة المرأة والطفل والرجال ، والرعاية الصحية للمسنين ، وتمريض الصحة النفسية والعقلية ، والرعاية الصحية فى الريف والحضر ، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الرعاية الصحية والبحث العلمى ، كما تنعقد ورشتى عمل بعنوان "منهجية البحث العلمى فى العدالة الصحية" و "التعليم المبنى على الكفاءات". 

شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة عفاف بصل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، والدكتورة لوله عبد الوهاب مقرر المؤتمر ، وكل من الدكتورة فاطمة سالم والدكتورة سمر مبروك سكرتيرى عام المؤتمر ، وهناء أحمد مدير إدارة المؤتمرات ، وجمع من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية

 

مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية
مؤتمر المساواة في الصحة والرعاية التمريضية

 


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