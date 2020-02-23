رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب

المنوفية -محمد فتحى

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة فعاليات المؤتمر الطلابى الثالث لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب الذى تناول كيفية اندماج الطلاب فى العملية التعليمية بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود فورة عميد الكلية والدكتور ناصر عبد البارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومديرى الجودة بالكليات والدكتور رياض نوفل خبير الجودة والأستاذ بجامعة كفر الشيخ.

أعرب رئيس الجامعة فى بداية كلمته عن سعادته الدائمة بتواجده وسط طلاب كلية الطب ومايتميزون به من أفكار غير نمطية ومشاركاتهم المتميزة فى أنشطة الكلية المختلفة، مشيدا بفعاليات المؤتمر السنوى لوحدة ضمان الجودة بالكلية وأفكاره المختلفة فى كل عام عن جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أن الكلية منذ عام كانت تستعد لإعادة الاعتماد وماقامت به الكلية فى هذا الإنجاز الذى ساهم فيه جميع أبناء الكلية والمشاركة المتميزة للطلاب محور العملية التعليمية.

وأوضح مبارك أن موضوع المؤتمر هذا العام يدور حول المشاركة الطلابية، وأهمية دمج الطالب فى الحياة التعليمية وإشراكهم فى الممارسات الحياتية، واكتساب مهارات حياتية تتماشى مع القرن الحادى والعشرين من خلال تطبيق مفهوم الجودة الشاملة فى التعليم، مؤكدا على أهمية الاستخدام الأمثل لكل ما تمتلكه الكلية من موارد بشرية ومالية، والاستمرار فى تطويرها وتحسينها، لأن الحفاظ على اعتماد الجودة أصعب من الحصول عليها، متمنيا التوفيق لفعاليات المؤتمر، وموجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية ومديرتها الدكتورة رانيا عزمى وفريق العمل معها على مجهوداتهم المتميزة بالكلية.

وأكد عميد الكلية على أن الكلية تسعى إلى تخريج طالب متميز سعيد بالدراسة فى الكلية متمسك بالقيم والأخلاق واشار إلى أن تجديد إعتماد الكلية جاء من نتاج العمل الجماعى وتعاون جميع منسوبى الكلية.

وأوضح الدكتور طاهر عبد الستار أن الكلية تسعى إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من خلال التوسع فى عمل الأبحاث المجتمعية التى وصلت فى وقت قصير إلى 100 بحث حتى الآن.

ومن جانبه دعا نقيب أطباء المنوفية طلاب الكلية إلى المشاركة فى العمل النقابى وتنفيذ بعض من أنشطتهم من خلال النقابة لاكتساب الخبرات.

وأكدت الدكتورة وفاء زهران على ضرورة إعداد الطلاب لسوق العمل واكسابه الثقة بالنفس والمهارات والجدارات المختلفة التى أكدت عليها الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

واشارت الدكتورة رانيا عزمى مدير وحدة الجودة إلى أن المؤتمر ناقش من خلال جلستين عمليتين إستراتيجيات دمج ومشاركة الطلاب فى العملية التعليمية ودور البحث العلمى فى دمج الطلاب إلى جانب كيفية مشاركة الطلاب فى مراكز إتخاذ القرار كما استعرض الطلاب 3 أبحاث طلابية حول محاور المؤتمر.

هذا وقد قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور رياض نوفل على جهوده فى وحدتى الجودة بكلية الطب ومعهد الكبد.