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رئيس الوزراء يتابع موقف المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة

الأحد، 23 فبراير 2020 10:35 ص
رئيس الوزراء يتابع موقف المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، وكان  قد افتتح مساء أمس، فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الوزراء، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.
 
واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذى كان مخصصاً لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيصالأرض في عام 2008 بمساحة 50 فداناً، ثم صدر في عام 2010 القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشملاستخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في 2017، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.
 
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 30% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة 300 مليون جنيه، على مساحة 18 فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الاجمالية للفرع لحوالي 1.2 مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين،ليشمل ملاعب رياضية في جميع الالعاب على أعلى مستوى.
 
كما عرض جزارين مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمامسباحة ضخم، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أويمبى، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات الهامة.
 
 

محافظة القاهرة

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