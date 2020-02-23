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رئيس الأركان الجزائرى يشارك فى معرضى "يومكس" و"سيمتكس" بالإمارات

الأحد، 23 فبراير 2020 06:38 م
رئيس الأركان الجزائرى يشارك فى معرضى "يومكس" و"سيمتكس" بالإمارات اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالإنابة
أ ش أ

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شارك اللواء السعيد شنقريحة ، رئيس الأركان الجزائري بالإنابة ، في فعاليات الدورة الرابعة لمعرضي "يومكس" (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا "سيمتكس" (SIMTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، فإن اللواء شنقريحة ، استعرض مع الفريق الرميثي، مجالات التعاون بين الجيشين وآفاق تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان الجزائري بالنيابة شارك في المعرض واستقبله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أبلغه تحيات الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الذي يحرص كل الحرص على توطيد التعاون الأخوي بين البلدين بما يتوافق فعليا مع تطلعات الشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين جيشي البلدين في مجال الصناعات العسكرية التي شهدت تطورا ملحوظا والتي تمثل نموذجا ناجحا للتعاون.

 

 


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سيمتكس

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