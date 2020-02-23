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خروج 2230 حالة جديدة من المستشفيات فى الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 03:45 م
خروج 2230 حالة جديدة من المستشفيات فى الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا متعافية من كورونا بعد الخروج من المستشفى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت السلطات الصحية فى الصين، عن خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى الصينية.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن تجاوز العدد اليومى من المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة، أمس السبت، وذلك لليوم الخامس على التوالى.

 

وشهد يوم أمس السبت، خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة فى ذات اليوم، الذى بلغ 648 حالة، بحسب أرقام صادرة عن اللجنة، ليخرج ما إجماليه 22 ألف و888 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت.

 

يذكر أن يوم السبت مثل اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد فى كل من مقاطعة هوبى وحاضرتها مدينة ووهان، عدد الاصابات الجديدة وفقا للأرقام.

 

فى نفس الإطار، أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن كوريا الجنوبية لديها أكثر من 600 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إصابة 18 مواطنا بفيروس (كورونا) بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.

 

وأفادت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 18 كوريا جنوبيا من أصل 39 كانوا يزورون إسرائيل.

 

وأوضحت أن معظم الحالات من مقاطعة (جيونج سانج) جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحى فى العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل فى 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم فى 16 فبراير.

 

وأكدت السلطات الصحية أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.


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ووهان

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