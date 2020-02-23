سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خالد الفقى : ارتفاع سعر الغاز أهم أسباب خسارة شركات القابضة المعدنية

الأحد، 23 فبراير 2020 11:12 م
خالد الفقى : ارتفاع سعر الغاز أهم أسباب خسارة شركات القابضة المعدنية خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن أهم أسباب الخسارة التي لاحقت شركات القابضة المعدنية  ،كان ارتفاع سعر الغاز الذى وصل في بعض الأوقات لـ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية .

أضاف خالد الفقى لـ" اليوم السابع" أن شركات مثل الحديد والصلب والخزف والصينى والسبائك الحديدية والنصر للتعدين والمطروقات والمواسير والنحاس وكل الشركات تقريبا ، عانت من ارتفاع سعر الغاز الذى كان تقريبا ضعف السعر العالمى  ،وبالتالي فإن عددا منها كان يحقق خسائر سنوية نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج  ،وبالتالي تقليل فرصه التسويقية في الداخل والخارج.

أوضح الفقى، أن خفض سعر الغاز الحالي ل3 دولارات أو 3 دولارات ونصف يمثل دعما كبيرا للصناعة  خاصة ان دول كبرى مثل أمريكا والصين تدعم صناعتها ، كما ان خفضه سيساهم في خفض خسائر شركة عملاقة مثل الحديد والصلب والتي من المتوقع ان تخفض خسائرها تدريجيا الفترة المقبلة وبالتالي وولها لمرحلة التعويم تحقيق الأرباح بعد ذلك .

كما سيساهم في خفض تكلفة المنتج وبالتالي زيادة الايردات العامة للشركات وزيادة التسويق والتصدير في ان واحد وكل ذلك يمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطنى.

 

 

 

 


سعر الغاز

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

خالد الفقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة