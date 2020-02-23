خاطف طفل القليوبية يعترف: حاولت الإنتقام من والده لخلافات مالية بيننا

كتب محمود عبد الراضى

حرر رجال الشرطة طفل اختطفه مواطن بسبب خلافات مالية مع والده فى القليوبية، وتم القبض على المتهم معترفا بجريمته.

وتلقى قسم قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغا من " تاجر قطع غيار سيارات يبلغ من 51 مُقيم دائرة المركز" أنه عقب عودته لمسكنه اكتشف عدم تواجد ابنه "الذي يبلغ من العمر 11 طالب" وبالاستعلام من زوجته أكدت خروجه للهو أمام مسكنهم منذ ساعتين، وأثناء البحث عنه ورد إليه إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله المتصل بتواجد ابنه برفقته وطلب منه مبلغ مالى"مليون جنيه" كفدية لإطلاق سراحه.

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية توصلت تحرياته إلى وجود خلافات مالية بينه وبين (سائق يبلغ من العمر 47 والسابق إتهامه فى 3 قضايا مُقيم دائرة المركز) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وأكد سابقة قيامه بشراء موتور سيارة من المُبلغ وعدم قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى ورفضه إسترجاع الموتور أو رد ثمنه له فعقد العزم على الإنتقام منه بخطف إبنه، وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه إلى سكنه مستقلاً سيارته الملاكى بدون لوحات معدنية وشاهد الطفل المجنى عليه أثناء لهوه فقام باستدراجه بزعم التوجه رفقته إلى محل سكنه لإعطائه مبلغ مالى خاص بوالده لتوصيله إليه وقام بإحتجازه، وعقب ذلك قام بشراء شريحة هاتف محمول والإتصال بوالد المجنى عليه ومساومته.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والشريحة والسيارة خاصته المستخدمين فى إرتكاب الواقعة .

وطالما توجد حياة فالجريمة موجودة، ولا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فقد شهدت البلاد العديد من الجرائم على مدار السنوات الماضية، لكنها انخفضت بنسب فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.

وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها.

وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.

وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.

وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.