حكومة اليمن تطالب المبعوث الأممى بالضغط على الحوثيين لوقف اعتقال المواطنين

إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، أن المليشيا الحوثية شنت حملات اعتقالات فى مناطق سيطرتها، شملت موظفين فى الدولة، وضباط فى وزارة الداخلية والدفاع، وقيادات وكوادر فى المؤتمر الشعبى العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدى الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى فى اتفاق السويد.

وأكد الأريانى أن مثل هذه الأفعال تثبت أن مليشيا الحوثى التى تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية غير جادة فى إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التى تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهة بحياة اليمنيين، فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيا.

وطالب الأريانى المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا فى تحقيق تقدم فى هذا الملف الإنسانى وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة

كما نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ومسئول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتقال المدنيين فى مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى فى جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم ارهابية وانتهاك صريح للقانون الدولى الإنسانى.

من جهة أخرى أدان وزير الإعلام اليمنى، الهجمات الصاروخية الحوثية التى حاولت استهداف الأراضى السعودية، والتى أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى وقت سابق التصدى لها.

كما اعتبر أن تلك الهجمات الصاروخية تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الميليشيات الانقلابية فى اليمن.