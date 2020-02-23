سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكومة اليمن تطالب المبعوث الأممى بالضغط على الحوثيين لوقف اعتقال المواطنين

الأحد، 23 فبراير 2020 12:47 م
حكومة اليمن تطالب المبعوث الأممى بالضغط على الحوثيين لوقف اعتقال المواطنين وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، أن المليشيا الحوثية شنت حملات اعتقالات فى مناطق سيطرتها، شملت موظفين فى الدولة، وضباط فى وزارة الداخلية والدفاع، وقيادات وكوادر فى المؤتمر الشعبى العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدى الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى فى اتفاق السويد.

 

وأكد الأريانى أن مثل هذه الأفعال تثبت أن مليشيا الحوثى التى تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية غير جادة فى إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التى تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهة بحياة اليمنيين، فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيا.

 

وطالب الأريانى المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا فى تحقيق تقدم فى هذا الملف الإنسانى وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة

 

كما نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ومسئول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتقال المدنيين فى مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى فى جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم ارهابية وانتهاك صريح للقانون الدولى الإنسانى.

 

من جهة أخرى أدان وزير الإعلام اليمنى، الهجمات الصاروخية الحوثية التى حاولت استهداف الأراضى السعودية، والتى أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى وقت سابق التصدى لها.

 

كما اعتبر أن تلك الهجمات الصاروخية تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الميليشيات الانقلابية فى اليمن.


اليمن

الحوثيين

الحكومة الشرعية

المبعوث الاممى باليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة