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جولات سياحية فى القاهرة والأقصر لوفد صحفى بريطانى لزيادة السياحة الإنجليزية

الأحد، 23 فبراير 2020 04:51 م
جولات سياحية فى القاهرة والأقصر لوفد صحفى بريطانى لزيادة السياحة الإنجليزية جولات سياحية فى القاهرة والاقصر لوفد صحفى بريطانى
كتبت آمال رسلان

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قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى باستضافة وفد صحفى بريطانى رفيع المستوى من ممثلى أهم وأشهر الصحف والمجلات البريطانية وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى فى برنامج سياحى لمدينتى القاهرة والأقصر.

 

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أن تنظيم هذه الزيارة يأتى ضمن خطة الأنشطة الترويجية والرحلات التعريفية Fam Trips التى تحرص الهيئة على تنظيمها للترويج لمصر بصورة أكبر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها وخاصة من السوق البريطانى، لافتا إلى أن ممثلى الصحف والمجلات الذين تم استضافتهم يمتازون بكثرة متابعيهم من محبى السياحة والسفر فى السوق البريطاني.

 

وتضمن برنامج الزيارة جولات سياحية لأهم المعالم السياحية بمدينة القاهرة حيث تم تنظيم زيارة خاصة للمتحف المصرى الكبير تفقدوا خلالها معامل الترميم والمبنى الضخم الذى يجرى به العمل على قدم وساق للتجهيز لافتتاحه القريب، وقد استمع الوفد لشرح وافى من الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية والذى اجاب على تساؤلاتهم العديدة، كما التقى الوفد بالسيد اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به.

 

كما تم ترتيب زيارة للوفد للمتحف المصرى بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول، ومنطقة سقارة الأثرية حيث تم زيارة مجموعة زوسر وهرم اوناس ومقبرة ميروروكا.

 

وخلال زيارتهم لمدينة الأقصر قام الوفد بجولة بالبر الغربى حيث زاروا ( وادى الملوك - منزل هاورد كارتر - تمثالى ممنون) وكذلك البر الشرقى (معابد الكرنك - معبد الأقصر).

 

جدير بالذكر أن بريطانيا قامت برفع الحظر عن شرم الشيخ بعد حظر دام أربعة سنوات، حيث بدأت الأسبوع الماضى شركات السياحة البريطانية فى تسيير رحلات إلى شرم الشيخ بواقع 5 رحلات أسبوعيا.

 
 
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