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توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم

الأحد، 23 فبراير 2020 04:00 ص
توقعات بسقوط أمطار غزيرة على سيناء والسواحل الشمالية اليوم سقوط أمطار - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، من احتمالات سقوط أمطار اليوم الاحد، قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتصل إلى شمال الصعيد، فيما حذر التقرير أيضًا من احتمالية سقوط أمطار متوسطة يوم الاثنين، على جنوب سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وطالب التقرير بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات الازمة لتجنب الأضرار التى تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على سيناء والسواحل الشمالية.

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما جرى تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة.

وأضافت الشركة، أنه جرى إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وإحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.


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