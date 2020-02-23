تنفيذ 11 قرار إزالة للتعدى على أراضى تابعة لهيئة الاوقاف شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن حى المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، عن تنفيذ 11 قرار إزالة خلال حملة إزالة مكبرة تستهدف إزالة تعديات على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدى لظاهرة التعديات بشتى أنواعها بنطاق المحافظة، وفى إطار تنفيذ الموجة "15"، والجهود المبذولة لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالحى، حملة إزالة مكبرة بناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، وقد قامت لجنة الإزالة بعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات ومهندس المنطقة والعضو القانونى بمعاونة القوات الأمنية، اليوم الأحد بشن حملة لإزالة حالات تعدٍ على أرض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وتم تنفيذ 11 قرار إزالة، أرقام (7850 لسنة 2014، 9016 لسنة 2014، 9461 لسنة 2014 ، 589 لسنة 2016، 5389 لسنة 2016، 14025 لسنة 2019 ، 5424 لسنة 2016، 1911 لسنة 2017، 223 لسنة 2017، 422 لسنة 2017، 4025 لسنة 2019 ) بنطاق الحي.

وسلمت الأرض لهيئة الأوقاف المصرية محل قرارات الإزالة المنفذة خالية من أى موانع أو تعديات، وأكد الحى على استمرار الحملات والمتابعة قائمة لإزالة كافة التعديات لاستعادة الانضباط وهيبة الدولة.

من جهة أخرى تمكنت وحدة الإيقاف والتحفظ بالحى، من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على كمية من حديد التسليح من العقار الكائن بشارع 10 أمام كافيتريا الجمل، المتفرع من شارع أسكوت بطريق مصطفى كامل ، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.

جاءت الحملة بحضور ممثلى الإدارات المعنية بالحى، فى إطار التصدى للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

استرداد أراضى الأوقاف



استرداد أراضى الدولة