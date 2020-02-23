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تنظيم القاعدة يعترف بمقتل زعيمه فى جزيرة العرب قاسم الريمى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:14 م
تنظيم القاعدة يعترف بمقتل زعيمه فى جزيرة العرب قاسم الريمى قاسم الريمى
رويترز ووكالات الأنباء

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نقلت وكالة الأنباء الدولية رويترز، عن موقع سايت، إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت أن مقتل المدعو قاسم الريمى زعيم "تنظيم القاعدة" فى اليمن، يأتى فى إطار سلسلة من الانتكاسات التى دمرت قدرة "تنظيم القاعدة " على القيام بعمليات ضد الغرب ، كما يمثل أحدث صفعة يتلقاها التنظيم على وجهه.

وقالت الصحيفة، فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكترونى، في وقت سابق، إنه منذ أكثر من عقد من الزمن ، كان فرع "القاعدة " فى اليمن أو ما يطلق عليه "تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب" ، يعد واحدا من المنظمات الإرهابية الأكثر خطورة على سطح الأرض ، وأمضى سنوات فى اختراع المتفجرات التى يصعب اكتشافها، بما فى ذلك محاولة إخفاء القنابل فى أجهزة مثل الهواتف "المحمولة "، كما حاول عدة مرات تفجير شركات طيران، غير أن محاولاته باءت بالفشل.

ونقلت الصحيفة عن متخصصين أمريكيين وأوروبيين فى مجال مكافحة الإرهاب قولهم ، إن عملية قتل الريمى كانت الأخيرة فى سلسلة من الهزائم التى منى بها التنظيم على مدى السنوات القليلة الماضية ، والتى دمرت قدرة "القاعدة " على تنظيم أو شن عمليات ضد الغرب.

ونقلت عن السفير البريطانى السابق فى اليمن ، والمسؤول "رفيع المستوى" فى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، إدموند فيتون - براون ، قوله ، إن تنظيم "القاعدة فى جزيرة العرب " لا يبدو متوحشا مثلما كان فى السابق.

 

 

 

 


تنظيم القاعدة

قاسم الريمى

اليمن

الإرهاب

جزيرة العرب

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