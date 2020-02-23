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"تعليم القليوبية": اليوم فتح باب تقديم طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية

الأحد، 23 فبراير 2020 04:00 ص
"تعليم القليوبية": اليوم فتح باب تقديم طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، فتح باب استقبال طلبات التظلمات من الطلاب المتخلفين بالشهادة الإعدادية في التيرم الأول، اليوم الأحد وغدا الإثنين، والذين لم يتقدموا بها في المواعيد التي تم تحديدها من قبل لكل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، حيث كان مخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه تم تحديد اليوم الأحد وغدا الإثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجارى لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولى الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.

 


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الشهادة الإعدادية

نتية الشهادة الاعدادية بالقليوبية

الصف الثالث الإعدادي

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