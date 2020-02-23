"تعليم القليوبية": اليوم فتح باب تقديم طلبات التظلمات للشهادة الإعدادية

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كان قد تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه تم تحديد اليوم الأحد وغدا الإثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجارى لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولى الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الإطلاع.