تعرف على رئيس الموساد بعد زيارة الدوحة .. مهندس عمليات الاغتيال

إيمان حنا

تسربت أنباء مؤخرا عن زيارة سرية قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، إلى العاصمة القطرية الدوحة والتي استغرقت 24 ساعة، للقاء عدد من المسئولين وفق ما نقات العربية.

فمن هو يوسى كوهين؟ .. يعد كوهين أكبر مشرف على تنفيذ سلسلة من جرائم الاغتيال في كل من ماليزيا وإيران وسوريا وتونس، بعضها استهدف المهندس محمد الزواري في تونس، والمهندس فادي البطش في ماليزيا، إضافة إلى اغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، ويُضاف إلى ذلك نهب الأرشيف النووي الإيراني.

يدير كوهين بحرية كاملة بالتعاون مع نتنياهو الذي يوفر الميزانيات والمصادقات المطلوبة لتنفيذ العمليات، أكثر من سلفه السابق في رئاسة الموساد، تمير باردو، الذي كان يتصرف معه بحذر أكثر.

ولد في حي كاتمون بالقدس عام 1961، لأم مُعلمة ولأب ناشط في مُنظمة عسكرية سرية يهودية تأسست عام 1931 بالقدس.

درس علوم الديانة اليهودية، وأنجز تعليمه الجامعي بامتياز فائق وحاز على اللقب الأول في العلوم الاجتماعية.

ويحرص كوهين على أداء الصلاة في الأعياد اليهودية، بحسب تقرير نشرته عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق.

وهو مُتزوج من ممرضة تعمل في مستشفى بالقدس، ولديه أربعة أولاد، يعاني أحدهم من إعاقة جسدية لإصابته بشلل دماغي.