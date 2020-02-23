تعرف على أبرز الأحداث التارخية الإسلامية فى شهر رجب

كتب – إسماعيل رفعت

شهد شهر رجب المبارك عددا من الأحداث التاريخية والإسلامية، ويحتفل بها المسلمون، أبرزها: هجرة المسلمين إلى مدينة الحبشة، و الإسراء والمعراج، وغزوة تبوك، وفتح دمشق.

كما شهد شهر رجب، وفاة بعض الشخصيات الهامة والتى منها عمر بن عبد العزيز والإمام الشافعى ، وتعتبر السنة النبوية شهر رجب شهر تهذيب النفس، حيث يجاهد الإنسان نفسه للتخلص من كافة الصفات السيئة والمكروهة الموجودة فيه، للوصول إلى درجة التقوى وزيادة الإيمان، حيث يبتعد عن كافة المحرمات التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى، ومن خلال السطور التالية نتعرف سويا على فضائل هذا الشهر العظيمة ونوفر لكم مجموعة من الأدعية المستحبة فى مثل هذا الشهر الطيب المبارك.

وشهر رجب من الشهور التى حرم فيها الظلم والقتال، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية التى تدل على فضل إحياء بعض ليالى هذا الشهر، وفضل المداومة على الصيام والزكاه والذكر وما شابه ذلك، وقد كان النبى الكريم صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فى هذا الشهر لذلك يجب على كافة المسلمين الإقتداء بسنة النبى، حيث يعتبر شهر رجب من الشهور التى شهدت أكبر معجزة فى الإسلام، وهى معجزة الإسراء والمعراج والتى تأتى فى اليوم السابع والعشرون منه، حينما أسرى بالنبى محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعندما فتحت أبواب السماء السبع وعرج بها النبى المصطفى، ليرى أيات ربه الكبرى، وغير ذلك من أمورا هامة أرتبطت بهذه الليلة الطيبة المباركة والتى لا تزال محفورة فى أذهاننا جميعا.