تعرف بالأرقام على حجم صادرات وواردات مصر مع أكبر 5 تجمعات اقتصادية

كتب: مدحت عادل

رصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التبادل التجاري بين أكبر التجمعات الاقتصادية حول العالم، حيث سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر وأهم دول العالم خلال شهر نوفمبر، والفترة من "يناير/نوفمبر" لعام 2019، نحو 5 مليار و338 مليون دولار.

وينشر "اليوم السابع" انفوجراف يضم حجم التبادل التجاري مع أكبر 5 تجمعات اقتصادية وهي:

- كانت الدول الآسيوية في صدارة القائمة واستحوذت على ملياري و189 مليون دولار

- استحوذت الصين على 760 مليون دولار، يليها الهند بنحو 192 مليون دولار، ثم اليابان بواقع 83 مليون دولار.

- سجل حجم التبادل التجاري مع دول غرب أوروبا نحو مليار و290 مليون دولار عام 2019

- كانت المانيا في صدارة دول غرب أوروبا وبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 323 مليون دولار، يليها إيطاليا بنحو 204 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 124 مليون دولار، واسبانيا بنحو 104 مليون دولار.

- استحوذت دول شرق أوروبا على مليار و40 مليون دولار حجم تبادل تجاري عام 2019

- جاءت روسيا في صدارة دول شرق أوروبا بواقع 265 مليون دولار، يليها أوكرانيا 181 مليون دولار، ثم اليونان واستحوذت على 93 مليون دولار.

- سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية نحو 131 مليون و348 ألف دولار عام 2019

- تصدرت كينيا قائمة أهم الدول الإفريقية في التبادل التجاري مع مصر، حيث بلغ نحو 17 مليون و699 ألف دولار عام 2019، مقابل 20 مليون و492 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو مليوني و793 ألف دولار.

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أمريكا الشمالية نحو 430 مليون دولار، موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية بـ409 مليون دولار، وكندا بـ14 مليون دولار، ثم دول أمريكا الجنوبية بواقع 217 مليون دولار عام 2019.