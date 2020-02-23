تعافى 54 حالة من إجمالى 124 مصاباً باشتباه تسمم غذائى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تعافى اليوم الأحد ، 54 حالة من إجمالى 124 مصاباً باشتباه تسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم يوم الجمعة الماضية شرق مدينة أسوان، ولا يزال 27 حالة تتلقى العلاج داخل مستشفى حميات أسوان، بعد أخذ عينات من متحصلات البراز والقيئ والطعام ومياه الشرب لتحليلها للتأكد من مصدر التلوث.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بـ"صحة أسوان"، أن التقرير المبدئى عن حالات اشتباه التسمم الغذائى، أفاد أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم فى مستشفى حميات أسوان بلغ نحو 124 حالة تم حجز 81 حالة منهم بأقسام العزل المستشفى، من منطقة زرزارة أول مطلع الصداقة الجديدة، اشتكوا من أعراض آلام فى البطن وقيئ وإسهال بسبب تناول وجبة غذائية عبارة عن أرز وخضار ولحم تم توزيعها عليهم.

وأضاف مدير الطب الوقائى، لـ"اليوم السابع"، أنه توجه أفراد مراقبة الأغذية إلى أماكن مصادر الطعام وأماكن طهيها، وتم تكليف صحة البيئة بأخذ عينات مياه من الشبكة بالمنطقة المذكورة، وتم أخذ متحصلات قئ وبراز من المرضى بمعرفة معمل مستشفى حميات أسوان، موضحاً بأنه سيتم متابعة نتائج العينات، وتم عزل بعض الحالات.

وأشار الدكتور أبو المجد إلى أن عدد الحالات المصابة باشتباه تسمم غذائى بلغ 124 حالة وتم حجز 81 حالة بأقسام العزل بمستشفى الحميات، ثم خرجت 54 حالة، ومتبقى حالياً 27 حالة تتلقى العلاج بالمستشفى.

وفى سياق متصل، كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أن الوجبة مصدرها فاعلة خير تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وهى وجبة عبارة عن "أرز وخضار ولحم" تم توزيعها على عدد من أهالى منطقة زرزارة بمطلع الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، وأدت هذه الوجبة إلى اشتباه تسمم لـ124 حالة، وجارى استكمال التحقيقات مع أصحاب هذه الوجبات الغذائية لكشف ملابسات وظروف الواقعة وانتظار نتائج عينات الصحة للتأكد من مصدر التلوث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.