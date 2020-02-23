سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك وإنهاء كوبرى لعبور طلبة المدارس بالأقصر

الأحد، 23 فبراير 2020 11:47 ص
تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك وإنهاء كوبرى لعبور طلبة المدارس بالأقصر إنهاء كوبرى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرقة محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر إحتياجاً للعام الحالى 2019 /2020 فى قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلى بمركز الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعم القرى الأكثر إحتياجاً.

وأوضح هشام على أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم تركيب 80 عمود جهد منخفض لإنارة الشوارع والطرق بقرية العديسات قبلي، منهم 43 عامود تم تركيبهم بشوارع وطرق حاجر العديسات قبلى ، و37 عامود بشوارع وطرق نجع علوان وقباح والمهيدات ونجع خميس، كما أكد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم الإنتهاء من إنشاء وصب قواعد خرسانية لأكشاك محولات الكهرباء بمناطق الشيخ عامر، ونجع قباح والبروج شرق.

كما أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه من خطة القرى الأكثر إحتياجاً للعام الحالى بتوجيهات وتعليمات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، والتى تنفذ حالياً بنجوع وعزب ونواحى وشوراع قرية العديسات قبلى شرقاً وغرباً، والذى يتم تنفيذه بالخطة 300 عامود كهرباء تم تركيب منهم 80 عامود، و500 كشاف إنارة، و5 أكشاك لمحولات كهرباء وتم عمل منهم 3 قواعد خرسانيه، وجاء ذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع الكهرباء.

كما قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته بصرى النوبى يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، بمتابعة الإنتهاء من تنفيذ إنشاء كوبرى مشاه معدنى على الترعة العالية بناحية نجع أبو الحمد بقرية منشية النوبة لعبور الطلاب والتلاميذ بمدرسة نجع أبو الحمد والأهالى بالمنطقة.

كما قام رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بمنشية النوبة، وذلك لإزالة المعوقات وسرعة الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وذلك لدخولها ضمن التأمين الصحى الشامل، وأشاد رئيس المركز بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بقرية منشية النوبة والتى تنفذ على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

 

تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك لمحولات كهرباء (1)
تركيب 380 عمود إنارة 
 
 
تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك لمحولات كهرباء (2)
انهاء كوبرى

 

تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك لمحولات كهرباء (3)
تركيب 380 عمود إنارة 
 
 
تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك لمحولات كهرباء (5)
 

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة الطود

اخبار مصر اليوم

تركيب اعمدة انارة بالاقصر

كوبرى معدنى لعبور الطلاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة