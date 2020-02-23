تركيب 380 عمود إنارة و500 كشاف و5 أكشاك وإنهاء كوبرى لعبور طلبة المدارس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرقة محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر إحتياجاً للعام الحالى 2019 /2020 فى قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلى بمركز الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعم القرى الأكثر إحتياجاً.

وأوضح هشام على أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم تركيب 80 عمود جهد منخفض لإنارة الشوارع والطرق بقرية العديسات قبلي، منهم 43 عامود تم تركيبهم بشوارع وطرق حاجر العديسات قبلى ، و37 عامود بشوارع وطرق نجع علوان وقباح والمهيدات ونجع خميس، كما أكد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، أنه تم الإنتهاء من إنشاء وصب قواعد خرسانية لأكشاك محولات الكهرباء بمناطق الشيخ عامر، ونجع قباح والبروج شرق.

كما أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه من خطة القرى الأكثر إحتياجاً للعام الحالى بتوجيهات وتعليمات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، والتى تنفذ حالياً بنجوع وعزب ونواحى وشوراع قرية العديسات قبلى شرقاً وغرباً، والذى يتم تنفيذه بالخطة 300 عامود كهرباء تم تركيب منهم 80 عامود، و500 كشاف إنارة، و5 أكشاك لمحولات كهرباء وتم عمل منهم 3 قواعد خرسانيه، وجاء ذلك بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء العديسات بالطود طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع الكهرباء.

كما قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته بصرى النوبى يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، بمتابعة الإنتهاء من تنفيذ إنشاء كوبرى مشاه معدنى على الترعة العالية بناحية نجع أبو الحمد بقرية منشية النوبة لعبور الطلاب والتلاميذ بمدرسة نجع أبو الحمد والأهالى بالمنطقة.

كما قام رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بمنشية النوبة، وذلك لإزالة المعوقات وسرعة الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وذلك لدخولها ضمن التأمين الصحى الشامل، وأشاد رئيس المركز بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بقرية منشية النوبة والتى تنفذ على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.



تركيب 380 عمود إنارة



انهاء كوبرى انهاء كوبرى