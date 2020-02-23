سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تغلق معبرا حدوديا مع إيران بسبب حالات فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 03:25 م
تركيا تغلق معبرا حدوديا مع إيران بسبب حالات فيروس كورونا كورونا تجتاح إيران
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت تركيا معبرا حدوديا مع إيران بسبب حالات فيروس كورونا، التى انتشرت فى طهران، أعلنت إيران ارتفاع حالات الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وقال متحدث رسمي باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن وفاة 8 مواطنين إيرانيين، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة  43، منهم 7 في قم و 4 في طهران و2 في جيلان و شخص في تنكابن.

بدوره دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين إلى تجنب زيارة المراقد الدينية، وأضاف أن الصين كانت مركز انتقال عدوى الفيروس لمدينة قم.

وأضاف المسئول الإيراني: وفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات في إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وقال إن السلطات ستقوم بتوزيع ماسكات طبية مجانية في مدينة قم، ومع انتشار العدوى في المدن الإيرانية، علقت الدراسة في المدارس والجامعات في طهران وعدة مدن آخرى، وأعلنت وزارة الثقافة الإيرانية إلغاء الحفلات وغلق دور السينما، منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، وإلغاء مباريات الدورى الممتاز.

كما أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد، تعليق الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس.

ويعقد البرلمان الإيراني غدا، الإثنين، جلسة مغلقة لمناقشة تفشي فيروس كورونا في البلاد مع وزير الصحة.

 


تركيا

ايران

كورونا

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يهاجم إيران.. وخامنئى: أعداؤنا فشلوا فى ضرب الانتخابات بالفيروس.. والصحة تدعو لتجنب زيارة الأماكن الدينية: ارتفاع الوفيات لـ8 وإصابة 43.. المرض القاتل يصيب رئيس بلدية في طهران.. والسلطات توزع الكمامات

الأحد، 23 فبراير 2020 02:00 م

الحكومة التركية: مصرع 8 أشخاص بعد زلزال بمنطقة الحدود مع إيران

الأحد، 23 فبراير 2020 01:56 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. ارتفاع وفيات كورونا بالصين لـ 2445.. مصرع 7 أشخاص بتركيا بعد زلزال قرب الحدود مع إيران.. الحكومة السورية ترصد 100 مليار ليرة لإصلاح منشآت متفرقة بحلب

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 م

ارتفاع الوفيات فى إيران بفيروس كورونا إلى 8 وإصابة 43 شخص

الأحد، 23 فبراير 2020 11:58 ص

إيران تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 11:07 ص

الكويت: العائدون من إيران بخير ولا يوجد حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة