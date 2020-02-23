ترسيم 9 كهنة جدد بالخدمة من مطرانية شبرا الخيمة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس المطرانية، وخلال الصلوات رسم "كلف بالخدمة" 9 من الشمامسة بالخدمة ككهنة فى كنائس الإيبراشية، وذلك قبل بدء الصوم الكبير، غا الإثنين.

وجاء أسماء الكهنة الجدد على النحو التالى، الشماس صبحى بدرى كنيسة القديسة دميانة والأنبا توماس باسم القس باخوميوس، والشماس مكرم محروس كنيسة الملاك ميخائيل بهتيم باسم القس مايكل، والشماس إبراهيم عياد كنيسة القديسة دميانة والأنبا توماس باسم القس شينوتى، والشماس رومانى الكسان على كنيسة العذراء والأنبا رويس بشبرا البلد باسم القس سليمان، والشماس بيشوى داود كنيسة العذراء والقديس يوحنا السنهوتى مدينة الفتح باسم القس أبادير، والشماس صبرى راشد كنيسة مارمينا وأبو سيفين منطى باسم القس جاورجى، والشماس جمال داود كنيسة الملاك ميخائيل بهتيم باسم القس ميرون، والشماس جورج جميل كنيسة مارجرجس والشهداء – القطاوى بإسم القس ماركوس، والشماس مايكل عطيطو كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس، باسم القس بفنوتيوس.

وأكد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أنه يتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة الأربعين يوما، مشيرا إلى أن الكهنة الجدد استوفوا كل الشروط وتمت تزكيتهم من قبل شعب الكنيسة الذى تقدم بطعون وتزكيات ودرست اللجان المختصة رأيهم واتخذت بناء عليه قرار رسامة الكهنة الجدد.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

صلوات القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس المطرانية

صلوات القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس المطرانية