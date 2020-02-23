سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتوجه إلى الهند فى زيارة سريعة وحشود ضحمة فى انتظاره

الأحد، 23 فبراير 2020 07:49 م
ترامب يتوجه إلى الهند فى زيارة سريعة وحشود ضحمة فى انتظاره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى الهند فى زيارة سريعة من المتوقع أن يشهد خلالها حشودا ضخمة تتضاءل إلى جانبها الجماهير التى يراها فى تجمعاته في الولايات المتحدة.

تستغرق الرحلة 17 ساعة ومن المقرر أن تتوقف الطائرة الرئاسية، التي تقل ترامب وزوجته ميلانيا، في ألمانيا للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين العسكرية قبل استئناف الطيران إلى مدينة أحمد اباد مسقط رأس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في أحمد اباد لتحية ترامب على طريق سيمر عليه موكبه لافتتاح ملعب للكريكت يتسع لأكثر من مئة ألف متفرج.

وباستمرار تخرج حشود مؤيدة لترامب في المناسبات الانتخابية أكثر من غيره من المرشحين الرئاسيين يصل عددها إلى 20 ألف شخص، ولذلك يبدى الرئيس الأمريكى إعجابا على مضض بقدرة مودى على جمع حشود مؤيدين أكثر منه.

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات تمت أحاطة أعضاء الكونجرس بها حول تدخل روسى فى حملة انتخابات الرئاسة للعام الجارى، لافتا النظر إلى ديمقراطى بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب الذى كان يتحدث إلى الصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر فى الكونجرس لرويترز، يوم الجمعة، إن مسؤولين فى المخابرات أحاطوا أعضاء فى الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة فى حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب الذى يسعى لإعادة انتخابه.


ترامب

الهند

الرئيس الامريكى

ترامب فى الهند

اخبار ترامب

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة