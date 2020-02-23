ترامب يتوجه إلى الهند فى زيارة سريعة وحشود ضحمة فى انتظاره

رويترز

توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى الهند فى زيارة سريعة من المتوقع أن يشهد خلالها حشودا ضخمة تتضاءل إلى جانبها الجماهير التى يراها فى تجمعاته في الولايات المتحدة.

تستغرق الرحلة 17 ساعة ومن المقرر أن تتوقف الطائرة الرئاسية، التي تقل ترامب وزوجته ميلانيا، في ألمانيا للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين العسكرية قبل استئناف الطيران إلى مدينة أحمد اباد مسقط رأس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في أحمد اباد لتحية ترامب على طريق سيمر عليه موكبه لافتتاح ملعب للكريكت يتسع لأكثر من مئة ألف متفرج.

وباستمرار تخرج حشود مؤيدة لترامب في المناسبات الانتخابية أكثر من غيره من المرشحين الرئاسيين يصل عددها إلى 20 ألف شخص، ولذلك يبدى الرئيس الأمريكى إعجابا على مضض بقدرة مودى على جمع حشود مؤيدين أكثر منه.

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات تمت أحاطة أعضاء الكونجرس بها حول تدخل روسى فى حملة انتخابات الرئاسة للعام الجارى، لافتا النظر إلى ديمقراطى بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب الذى كان يتحدث إلى الصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر فى الكونجرس لرويترز، يوم الجمعة، إن مسؤولين فى المخابرات أحاطوا أعضاء فى الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة فى حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب الذى يسعى لإعادة انتخابه.