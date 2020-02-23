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تراجع مؤشرات بورصة الكويت..ومجموعة الرأى الإعلامية تتصدر القائمة الحمراء

الأحد، 23 فبراير 2020 01:46 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت..ومجموعة الرأى الإعلامية تتصدر القائمة الحمراء بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرا 17.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6848.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسراً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.78 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.18%، خاسرا 8.99 ليغلق عند مستوى 4953.27 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 113.9 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار كويتى عبر 5440 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.70%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.
 
وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.17%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 8.99%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.34%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.65% ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 7.06%، ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 7.04%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية STC، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 مارس فى تمام الساعة 10.30.
 
فيما أعلنت شركة مجموعة الرأى الإعلامية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المجمعة للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى مناقشة تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

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