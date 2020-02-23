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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار

الأحد، 23 فبراير 2020 10:51 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1667.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم بقيمة 874.4 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.35% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.5%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.
 
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.56% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للسينما، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وبلغ الدخل التشغيلى 9.02 مليون دينار بحرينى مقابل 8.34 مليون دينار بحرينى فى السنة المالية السابقة، وسجلت المجموعة صافى ربح قدره 4.23 مليون دينار بحرينى فى عام 2019، مقابل 4.22 مليون دينار بحرينى فى سنة 2018، وبلغت ربحية السهم 54 فلسا فى سنة 2019، وبلغ إجمالى حجم الميزانية 92.4 مليون دينار بحرينى.
 
وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة سيقدم توصية لدفع أرباح أسهم بنسبة 50% للسهم الواحد.

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