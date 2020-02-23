سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بضغوط هبوط قطاعات قيادية..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 23 فبراير 2020 11:25 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مؤشر انخفاض
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسرا 42.25 نقطة ليصل إلى مستوى 7965.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.01% رابحا 77.81 نقطة ليصل إلى مستوى 7809.32 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 60.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.
 
وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%.
 
وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم أنابيب بنسبة 5.59%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 5.45%، فيما جاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.26%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.84%، ثم سامبا بنسبة 1.75%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن حصولها على الموافقة على تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة. وتقدّر أبعاد حقل الجافورة بطول 170 كيلومترًا، وعرض 100 كيلو متر. 
 
ويقدر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية، وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه أوائل عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036.
 
ونظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرًا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميًا، تمثّل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
 
وسيتم تطوير حقل الجافورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها أرامكو السعودية، وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذاالأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

مفاجأة.. طفل يوثق بالفيديو لحظة مقتل والدته على يد والده بالدقهلية

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

عروس فى غيبوبة ..سيارة تدهس فتاة أمام خطيبها قبل أيام من زفافهما

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير ولمدة 55 يومًا

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

لمزارعى النخيل.. "الزراعة" تُعد روشتة من بداية تلقيح البلح وحتى تخزين الثمار

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يغسل أحزان أبطال أوروبا أمام بوردو فى الدورى الفرنسى

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

شعبة مواد البناء محذرة مصانع الحديد: لا ترفعوا الأسعار.. المعروض كتير والسوق نايم

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

طقس غير مستقر بالقاهرة الكبرى.. وسقوط أمطار اليوم وانخفاض الحرارة 5 درجات

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

11 توصية برلمانية للحكومة لرفع كفاءة الطرق والكبارى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة