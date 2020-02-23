تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسرا 42.25 نقطة ليصل إلى مستوى 7965.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.01% رابحا 77.81 نقطة ليصل إلى مستوى 7809.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 60.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.

وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%.

وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم أنابيب بنسبة 5.59%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 5.45%، فيما جاء سهم "أسمنت القصيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.26%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.84%، ثم سامبا بنسبة 1.75%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن حصولها على الموافقة على تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة. وتقدّر أبعاد حقل الجافورة بطول 170 كيلومترًا، وعرض 100 كيلو متر.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية، وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه أوائل عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036.

ونظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرًا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميًا، تمثّل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.

وسيتم تطوير حقل الجافورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها أرامكو السعودية، وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذاالأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.