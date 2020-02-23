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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاعات قيادية

الأحد، 23 فبراير 2020 04:36 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاعات قيادية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرا 24.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7982.95 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.06% رابحا 82.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7813.64 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 122.3 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 84 شركة.
 
 
وتراجعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.05%.
 
 
وجاء سهم "عطاء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.22%، ثم أنابيب بنسبة 4.58%، ثم جاكو بنسبة 4.20%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.87%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 2.33%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 2.18%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن حصولها على الموافقة على تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة. وتقدّر أبعاد حقل الجافورة بطول 170 كيلومترًا، وعرض 100 كيلو متر. 
 
ويقدر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية، وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه أوائل عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036.
 
 
ونظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرًا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميًا، تمثّل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
 
 
وسيتم تطوير حقل الجافورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها أرامكو السعودية، وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذاالأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

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