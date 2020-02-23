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الأحد، 23 فبراير 2020 02:54 م
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 23 فبراير 2020 02:54 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.9 مليون ورقة مالية بقيمة 361.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 9.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.49%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 857.7 ألف جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15612 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5090 نقطة.
  
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 629 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

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