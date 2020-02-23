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تحرير 107 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:16 م
تحرير 107 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والت أسفرت الحملة عن تحرير 107قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 46 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 34 محضر لأصحاب المستودعات، 45محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية ، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم أيمن رزق رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير ما يقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الاسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مضيفاً:" كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم".

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكانت مديرية التموين قد شنت حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة الفترة الماضية، أسفرت عن تحرير491 محضر تموينى تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدى لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 141 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة التموين بانه تم ضبط 56 شكارة دقيق بلدى استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية بمراكز الباجور وشبين الكوم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح.

وقد أكد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان جودة الرغيف المدعم والتأكيد على إتباع كافة إجراءات السلامة حفاظًا على صحة المواطنين. 

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

 

 


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