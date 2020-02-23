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تحالف دعم الشرعية يستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثى فى الجوف

الأحد، 23 فبراير 2020 09:51 م
تحالف دعم الشرعية يستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثى فى الجوف اليمن
وكالات الأنباء

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استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ، بسلسلة غارات، اليوم الأحد، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، أن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

كان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي ، قال أن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائى وإرهابى وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذى يمثل تهديدا للأمن الإقليمى والدولى وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير 3)ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 

 


اليمن

تحالف دعم الشرعية

ايران

السعودية

الحوثيون

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