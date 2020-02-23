تجديد حبس الخادمة المتهمة بقتل طفلها من السفاح فى مدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طفلها، حيث اعترفت المتهمة أمام رجال مباحث القاهرة، أنها تخلصت من نجلها 6 أشهر لأنها حملت سفاحًا من شخص فى مدينة نصر، ورفض الأخير نسب الطفل إليه، وعدم قيده بدفتر المواليد، قررت التخلص منه، فقامت بكتم أنفاسه دون أن يلاحظ الآخرون حتى فارق الحياة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بوفاة طفل بالعقار رقم 10 عمارات الإمداد والتموين، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "ج. ذ. ز" 21 سنة طالبة و"ن. و. ا" 47 سنة مضيفة بشركة طيران " والدة الأولى ـ مالكة الشقة محل البلاغ".

وقررا بحضور الخادمة "ف. ع. ع" 30 سنة، وبصحبتها نجلها الطفل البالغ من العمر 6 شهور، للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما، والمبيت طرفهما، وأثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع مما أدى لوفاته.

وبمناقشة "ف. ع. ع" أيدت ما سبق، وادعت بوفاة نجلها عرضا، وإجراء المناظرة على جثة الطفل تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف وخروج إفرازات، مما يرجح وجود شبهة جنائية بالوفاة.

وبإعادة مناقشة والدة الطفل، وبتضييق الخناق عليها أقرت بأنه نظرًا لكون نجلها ناتج عن حملها سفاحًا من "ع. ع. ع" ورفض الأخير نسب الطفل إليه وعدم قيده بدفتر المواليد، قررت التخلص منه فقامت بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة واختلاق الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى انتقلت لمناظرة جثة المجنى عليه وتبين من المعاينة وجود تجمع دموى فى رقبة الطفل نتيجة خنقه أمرت نيابة أول مدينة نصر بتشريح جثة الطفل وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.