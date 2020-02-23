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رفض استشكال أحمد عاصم راغب العزبى..

تأييد إسقاط عضوية صاحب صيدليات العزبى من الصيادلة ومنعه من مزاولة المهنة سنة

الأحد، 23 فبراير 2020 11:32 ص
تأييد إسقاط عضوية صاحب صيدليات العزبى من الصيادلة ومنعه من مزاولة المهنة سنة أحمد العزبى
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، برفض استشكال أحمد عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات "العزبى" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأيد حكم إسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة. 
 
وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
 
وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية "العزبى" إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة وهذه العلامة التجارية هى سبب العقوبة المقضى بها من لجنة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة وهى علامة تجارية لا علاقة لها بإدارة أو تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل فى تنفيذه.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة، تبين بالوقائع أنه بتاريخ 29 فبراير 2016 احال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى، صاحب صيدليات العزبى ومعه الصيادلة أيمن محمد أحمد نور الدين، وعمرو يحيى الشيمى، وسامى السيد سليم، وباسم ملاك نجيب سلامة، وسامح حسن نصر أحمد، وماجى محب ميخائيل، ومحمد حسن صوفى، ورفعت أحمد عيسى، وأحمد عبد اللطيف أبو العزم، وأحمد السعيد أحمد رمضان، وصبا سعد زغلول، وباسل مدحت توفيق، وسلام إبراهيم محمد فرج، ومحمد وجدى عبد المنعم أحمد، والسعيد محمد مطاوع، وهناء بدر الدين عمر» إلى هيئة التأذيل لمسائلتهم عما هو منسوب إليهم من قيام الأول باستعارة أسماء الصيادلة من الأول حتى السادس عشر لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيام المذكورين ببيع اسمهم التجارى لصاحب سلسلة صيدليات العزبى الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى بتشغيل الصيدليات الخاصة بهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وبالمخالفة لآداب المهنة.
 
 

العزبى

صاحب صيدليات العزبي

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