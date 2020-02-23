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تأجيل محاكمة إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية خلية حلوان الإرهابية لـ 7 مارس

الأحد، 23 فبراير 2020 04:28 م
تأجيل محاكمة إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية خلية حلوان الإرهابية لـ 7 مارس المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاحد، المنعقدة بطره، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية حلوان الإرهابية"، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، لجلسة 7 مارس للاطلاع، عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، قد عاقبت المتهمين في مطلع شهر يونيه من عام 2016، بالسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين في اتهماهم بتكوين خلية إرهابية، وعقب صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمة المتهمين.

أسندت النيابة للمتهمين تهم بانضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض موادا داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 


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