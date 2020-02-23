سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر تغلق تعاملاتها على تراجع بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 23 فبراير 2020 01:48 م
بورصة قطر تغلق تعاملاتها على تراجع بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 35.70 نقطة، لتغلق عند مستوى 9898.40 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 50.6 مليون سهم بقيمة 129.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3054 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم  قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.79%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة Ooredoo، أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر، وأن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقاً شاملاً للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية، كما جددت المجموعة التزامها بأعلى المعايير في خدمة عملائها و قوانين الهيئات التنظيمية لشركاتها العاملة في مختلف الدول حول العالم.
 
فيما أعلنت شركة السلام العالمية، بأنه قد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة ليصبح على السـاعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، في مجمع البوابة، بدلاً من تاريخ 2020/3/1، وفي حالة عدم اكتمال النصـاب القـانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25، في مجمع البوابة.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة