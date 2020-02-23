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بريطانيا: عدد المصابين بفيروس كورونا يصل لـ 13حالة

الأحد، 23 فبراير 2020 07:03 م
بريطانيا: عدد المصابين بفيروس كورونا يصل لـ 13حالة السفينة دياموند برنسيس
رويترز

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قال كبير الأطباء فى إنجلترا، كريس ويتي، فى بيان على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بفيروس كورونا بعد إجلائهم من السفينة دياموند برنسيس السياحية في اليابان.

وقال البيان "أثبتت الفحوص إصابة 4 مرضى جدد فى إنجلترا بفيروس كوفيد-19 مما يرفع إجمالى عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13".

وتابع "انتقل الفيروس (للمصابين) فى السفينة السياحية دياموند برنسيس ويجرى نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".

كان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دايموند برينسيس" (أميرة الماس) التي كانت محتجزة فى اليابان، وصل إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أعرب السبت عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الصين ومن التقارير التى تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك.

وقال أدهانوم، فى كلمة على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين وقلقون من التقارير التى تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأحد أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.


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