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بريطانيا تضغط من أجل التوصل لاتفاق على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبى

الأحد، 23 فبراير 2020 07:53 ص
بريطانيا تضغط من أجل التوصل لاتفاق على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى
رويترز

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قال رئاسة الوزراء في بريطانيا يوم السبت، إن بريطانيا ستؤكد رغبتها فى التوصل لاتفاق تجارى على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبى لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل. وسيلتقى الوزراء يوم الثلاثاء للتوقيع على وثيقة تفويض تجارى رسمية ستحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها يوم الخميس.

وقال مقر رئاسة الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت فى بيان إن "المملكة المتحدة أوضحت عدة مرات وستؤكد رغبتها فى التوصل لاتفاق على غرار اتفاق كندا". وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وكندا بشكل مؤقت فى 2017 ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة فى الخدمات المالية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطانى.

وأوضح ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق يوم السبت إنه لم يتضح ما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق مثلما يريد جونسون بحلول نهاية العام.

 


كندا

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

إيمانويل ماكرون

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