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باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب انتشار فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 04:15 م
باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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قررت دولة باكستان، إغلاق حدودها مع إيران بسبب إنتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 
 
وكان باكستان قد أعلنت اليوم الأحد حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لإيران، وذلك وسط مخاوف من تفشى فيروس (كورونا) الجديد.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن حكومة إقليم "بلوشستان" أعلنت حالة الطوارئ فى المناطق الحدودية، مشيرة إلى أنه تم إرسال موظفين ومعدات طبية إلى مدينة "تفتان" الحدودية التى يمر عبرها مئات الأشخاص يوميا.

وقد تحدث رئيس وزراء إقليم "بلوشستان" جام كمال مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لمناقشة وبحث الخطوات التى تتخذها حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس عبر الحدود.

وكانت السلطات فى إيران أمرت - أمس - بإغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 28 حالة.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفيما أعلنت السلطات الصحية فى الصين، عن خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن تجاوز العدد اليومى من المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة، أمس السبت، وذلك لليوم الخامس على التوالى.

وشهد يوم أمس السبت، خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة فى ذات اليوم، الذى بلغ 648 حالة، بحسب أرقام صادرة عن اللجنة، ليخرج ما إجماليه 22 ألف و888 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت.

 
 

 


كورونا

فيروس كورونا

باكستان

ايران

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