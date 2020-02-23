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خالد صلاح
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باكستان تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لإيران خوفا من كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:18 ص
باكستان تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لإيران خوفا من كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت باكستان اليوم الأحد حالة الطوارئ فى المناطق المتاخمة لإيران، وذلك وسط مخاوف من تفشى فيروس (كورونا) الجديد.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن حكومة إقليم "بلوشستان" أعلنت حالة الطوارئ فى المناطق الحدودية، مشيرة إلى أنه تم إرسال موظفين ومعدات طبية إلى مدينة "تفتان" الحدودية التى يمر عبرها مئات الأشخاص يوميا.
وقد تحدث رئيس وزراء إقليم "بلوشستان" جام كمال مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لمناقشة وبحث الخطوات التى تتخذها حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس عبر الحدود.
وكانت السلطات فى إيران أمرت - أمس - بإغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 28 حالة.
يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


باكستان

كورونا

فيروس كورونا

إيران

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