انتقادات لرئيس شركة "ريان إير" للطيران بعد تصريحات عنصرية بحق المسلمين

كتبت رباب فتحى

تعرض مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، لانتقادات واسعة النطاق بعد حواره مع صحيفة "التايمز" البريطانية، حيث قال إن الذكور المسلمين يشكلون أكبر تهديد إرهابي لشركات الطيران ويجب أن يتم تفتيشهم بشكل أدق.

وقالت صحيفة "صنداى تايمز" إن تصريحات أوليرى أهانت العديد من الجماعات المهمشة التي أعربت عن رفضها لتصريحاته المعادية للمسلمين.

وقال رئيس شركة الطيران للصحيفة البريطانية إن عمليات التفتيش على العائلات يجب أن تكون أقل صرامة، داعيا في الوقت نفسه إلى تحويل التركيز على الرجال المسلمين الذين يسافرون بمفردهم.

وقال الرجل الأيرلندي "من هم المفجرون؟ إنهم رجال يسافرون بمفردهم". وتابع "إذا كنت تسافر مع عائلة بها أطفال، فإن احتمالات قيامك بتفجيرهم جميعاً هي صفر".

وقال أوليري (58 عاماً) "لا يمكن أن تقول أشياء لأنها عنصرية، ولكن دائما سيكون السبب ذكور من المسلمين. قبل ثلاثين عاماً، كان التهديد من الأيرلنديين.. إذا كان هذا هو مصدر التهديد، تعامل مع التهديد".

فيما يتعلق بأمن المطارات ، قال رجل الأعمال الأيرلندي: "من هم المفجرون؟ سيكون عموما من الذكور من الإقناع مسلم. قبل ثلاثين عامًا ، كان الأيرلنديين. تعامل مع التهديد ".

في المقابلة ، أشار إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بوصفهم "وحوش".

واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري بـ"الإسلاموفوبيا (الرهاب من الإسلام)". كما رد النائب عن حزب العمال البريطاني خالد محمود إن رئيس رايان اير "يشجع العنصرية". ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن محمود قوله "في ألمانيا، هذا الأسبوع، قتل رجل أبيض ثمانية أشخاص. هل نقوم بتحديد نمطي لمواصفات البيض لنرى إن كانوا فاشيين؟.. إنه ضيق الأفق للغاية ويشجع العنصرية حقاً".

يذكر أن أوليري يعرف بتصريحاته المثيرة للجدل. فقد دعا ذات مرة إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد واصفا إياهم بالـ"وحوش"، كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن طائرات رايان اير، إلا أن شركة الطيران الايرلندية لم تطبق هذه الخطط.