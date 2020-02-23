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اليوم.. مصر تختتم مشاركتها كضيف شرف فى معرض بلجراد السياحى الدولى

الأحد، 23 فبراير 2020 04:00 ص
اليوم.. مصر تختتم مشاركتها كضيف شرف فى معرض بلجراد السياحى الدولى معرض بلجراد السياحى
كتبت آمال رسلان

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تختتم مصر اليوم الأحد مشاركتها فى معرض بلجراد السياحى الدولى والذى استمر لمدة ثلاثة ايام، تم خلاله تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما، حيث ألقت غادة شلبي،  نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كلمة في مراسم حفل الافتتاح الذي حضره السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا، وعدد من كبار المسئولين الرسميين رفيعي المستوى وكبار ممثلي قطاع السياحة والسفر، كما حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة في صربيا.
 
وتم خلال الحفل عرض فيلمين ترويجيين عن أهم المزارات السياحية والأثرية في مصر، وأشارت شلبى إلى تنامي العلاقات بين مصر وصربيا خاصة في قطاع السياحة، حيث أن العامين المقبلين سوف يشهدا مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية ولا سيما لكون مصر رئيس للجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة. 
 
وأكدت نائبة الوزير على حرص وزارة السياحة و الاثار على التمثيل الرسمي في حضور هذا المعرض حيث يعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذي تتمتع به المقاصد السياحية في مصر للشعب الصربي، لافتة إلى أن العام الجاري سيشهد عدداً من الأحداث الرائدة التي تعزز الكنوز الثقافية في مصر باعتبارها وسيلة للتواصل مع العالم وأبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين، والطيران المباشر الذي يستغرق ثلاث ساعات فقط، مما يؤهل دولة بلجراد لتصبح مركزًا لحركة المرور للمسافرين من غرب البلقان إلى مصر، ومنها إلى باقي أقاليمها الجغرافية.
 
وتحدثت شلبى ، عن الزيادة الملحوظة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين إلى مصر والتي تعد دليل على استقرار ونمو السياحة الوافدة، مطالبة ببناء شراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والسياحة في البلدين، ومؤكدة على أن الدمج الأخير بين وزارتي السياحة والآثار يدل على التزام الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع المهم، كصناعة رئيسية تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد.
 
واكتسب تصميم الجناح المصرى  طابعاً فرعونياً ساهم في الترويج للسياحة الثقافية خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها مصر بشكل رسمى فى مؤتمر سياحى كبير بصربيا حيث اقتصرت المشاركة العام الماضى على منتجعات البحر الأحمر فقط.
 

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