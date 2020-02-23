اليابان تبدأ التعاون فى صناعة الطائرات مع ماليزيا

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تستعد اليابان لوضع إطار للعمل مع ماليزيا لإنتاج قطع غيار الطائرات وتدريب العاملين فى صناعة الطيران، وهو أول تعاون لها من هذا القبيل فى آسيا.

وأوضحت مصادر بحكومة طوكيو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد - أن اليابان تسعى لتوقيع اتفاقية مع ماليزيا خلال العام الجارى بهدف تعزيز العلاقات مع سوق الطائرات التجارية المتنامى فى آسيا ومساعدة المصنعين اليابانيين لتوسيع أعمالهم.

وتأتى هذه المبادرة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى زيادة قيمة إنتاج صناعة الطائرات فى البلاد إلى 3 تريليونات ين (27 مليار دولار) فى عام 2030 من 1.8 تريليون ين فى عام 2018 من خلال زيادة التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.

وتعمل ماليزيا على الترويج لصناعة الطائرات، كما أن كبرى شركات تصنيع قطع غيار الطائرات في الولايات المتحدة وغيرها لديها قواعد إنتاج في البلاد.

وبموجب هذا الإطار، تأمل اليابان في توسيع سلاسل التوريد - التي يتم فيها تجميع الأجزاء عالية الدقة المصنوعة في اليابان - في ماليزيا.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الطائرات التجارية في جميع أنحاء العالم على مدار العشرين عامًا المقبلة مع توقع الطلب على حوالي 40 ألف طائرة حوالي 40 % منها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لوزارة الصناعة اليابانية.

كما تقوم الشركات المصنعة الكبرى المرتبطة بالطائرات الأمريكية والأوروبية بتوسيع إنتاجها في آسيا.