سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا ترسل 27 طنا مساعدات طبية إلى الصين من أجل مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 09:46 م
النمسا ترسل 27 طنا مساعدات طبية إلى الصين من أجل مواجهة فيروس كورونا تفشى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت النمسا، اليوم الأحد، أكثر من 27 طنًا من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان في الصين للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر - في تصريح اليوم من مطار فيينا خلال إشرافه على سفر شحنة المساعدات- إن الطائرة تحتوي على مساعدات طبية عاجلة لإعانة الحكومة الصينية على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

ووأضاف الوزير أن المساعدات تشمل أقنعة التنفس والقفازات الطبية ونظارات السلامة والمطهرات، كما تم توفير إمدادات إغاثة إضافية (مثل بدل الوقاية) من قبل دول التشيك والمجر وسلوفينيا، لافتا إلى أنه تم تجهيز الطائرة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والصليب الأحمر النمساوي والسفارة الصينية ومطار فيينا.

 

 


النمسا

فيروس كورونا

كورونا

الصين

ووهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة