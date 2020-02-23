النمسا ترسل 27 طنا مساعدات طبية إلى الصين من أجل مواجهة فيروس كورونا

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أرسلت النمسا، اليوم الأحد، أكثر من 27 طنًا من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان في الصين للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر - في تصريح اليوم من مطار فيينا خلال إشرافه على سفر شحنة المساعدات- إن الطائرة تحتوي على مساعدات طبية عاجلة لإعانة الحكومة الصينية على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأشار إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.

ووأضاف الوزير أن المساعدات تشمل أقنعة التنفس والقفازات الطبية ونظارات السلامة والمطهرات، كما تم توفير إمدادات إغاثة إضافية (مثل بدل الوقاية) من قبل دول التشيك والمجر وسلوفينيا، لافتا إلى أنه تم تجهيز الطائرة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والصليب الأحمر النمساوي والسفارة الصينية ومطار فيينا.