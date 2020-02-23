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المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 ص
المطاعم السياحية: مطربو المهرجانات مستمرون فى الغناء لحين مخاطبتنا رسميًا أزمة مطربى المهرجانات
كتبت آمال رسلان

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أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن المطاعم والمراكب النيلية لم تطبق حتى الآن قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، وشدد على أن الغرفة لن تبدأ فى التطبيق إلا بعد مخاطبتها بشكل رسمى وإرسال قائمة محددة بأسماء المطربين الموقوفين ومدة الإيقاف أو المنع، وفيما عدا ذلك الغرفة لن تلتزم بأى قرارات يتم إعلانها فى وسائل الإعلام.

وقال المصرى لـ"اليوم السابع": نحن لم نتواصل بنقابة المهن الموسيقية، والمفترض أن تقوم النقابة بإرسال قائمة بأسماء مطربى المهرجانات المطلوب إيقافهم ومنعهم من الغناء فى المنشآت السياحية والفنادق، نحن فى انتظار قرارهم بأن هذه الأسماء ممنوعة من الغناء.

وشدد على أن ما صدر عن نقابة المهن الموسيقية غير قابل للتطبيق حاليًا، لأن الغرفة لم تتسلم أى خطاب رسمى محدد الأسماء، وأضاف قائلاً: "لا أتمكن من التطبيق بناء على مداخلات تليفزيونة أو بيانات صحفية، أو الاعتماد على قائمة تم نشرها فى الصحف والمواقع"، ولفت إلى أن الغرفة لديها طرقًا رسمية تعمل من خلالها، وعلى النقابة مخاطبة قطاع الفنادق فى وزارة السياحة وهى المنوطة بمخاطبة اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس، وأن يكون القرار محددًا بالأسماء لنقوم بتوزيعه على الأعضاء.

وأضاف المصرى، أن كلمة "أغانى المهرجانات" مصطلح فضفاض وغير محدد ولا يمكن أن نمنع الناس جزافًا، وتساءل "هل مكتوب له فى بطاقته لمزاولة المهنة "مطرب مهرجانات"، وبالتالى الموضوع يحتاج إلى تحقيق وتدقيق من نقابة المهن الموسيقية لمخاطبتنا بأن هؤلاء ممنوعين من الغناء لفترة معينه أو مدى الحياة، ليكون هناك قرار تتمكن الغرفة من تطبيقه وألا يخضع الموضوع للتقديرات الشخصية".

وجدد رئيس غرفة المنشآت السياحية، تأكيده على دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التى تحفظ الفن المصرى بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والابتذال والتدنى فى كلمات الأغانى، والتى تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين.


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