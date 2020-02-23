المتهمة بتصوير "سيدة فيديو الحمام" تعترف: أرهقتني بطلباتها المتكررة

كتب محمود عبد الراضي

شرحت المتهمة بتصوير "سيدة فيديو الحمام"، كواليس الواقعة، وسبب تصويرها للفيديو وبثه على السوشيال ميديا ثم حذفه بعد ذلك.

وقالت المتهمة أمام جهة التحقيق: "أقطن بمدينة العياط في جنوب شرق الجيزة، وأعمل خادمة لدى السيدة المسنة، ورفضت إدخالها الحمام بسبب تكرارها هذا الطلب عدة مرات ما أرهقني، وصورتها فيديو ووضعته على السوشيال ميديا، وفوجئت بتداوله، فقررت حذفه من صفحتي".

وكان قسم الطالبية تلقى بلاغاً من مواطن بالمعاش يبلغ من العمر 75 سنة، مُقيم دائرة القسم، يفيد قيام أحد البرامج التليفزيونية بعرض مقطع فيديو بحلقة البرنامج، يتضمن مشاهد تظهر خلالها زوجته البالغة من العمر 76 سنة، ومُصابة بجلطة بالمخ منذ حوالى 3 سنوات" وهى فى حالة بكاء وبصحبتها "خادمة تبلغ من العمر 35 مُقيمة بدائرة مركز العياط " كانت تعمل لديهم كخادمة لرعاية زوجته، حيث تقوم الخادمة بتصويرها ونهرها وعدم السماح لها بدخول دورة المياه لتكرار طلبها ذلك وتداول ذلك المقطع بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف المُبلغ أن توقيت تصوير مقطع الفيديو أثناء تردد الخادمة عليهما لطلب العودة للعمل طرفهما مرة أُخرى.

على الفور تشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت جهوده إلى تحديد محل الإقامة الحالى للخادمة المذكورة بدائرة قسم الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الخادمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه باستخدام هاتفها المحمول، لشعورها بالضيق من تكرار طلب زوجة المُبلغ الدخول لدورة المياه، وقررت بأنها قامت بإزالة ذلك المقطع عقب علمها بتداوله إعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعى.

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التى تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة، ودون الاستجابة إلى توسلاتها، حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، ولم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، وأمرتها بأن تقضي حاجتها على نفسها.

وقالت إحدى المتابعات: "الست الكبيرة مريضة وعادى ألا تتحكم فى التبول أو التبرز، حد يفهم اللى مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دى عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا.. البنت دى مش بنتها.. من لا يرحم لا يُرحم".