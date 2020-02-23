الكويت: استمرار تجديد أذونات العمل للوافدين دون النظر إلى السن

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، استمرار جميع إدارات العمل الموجودة فى محافظات الكويت الست، فى استقبال معاملات تجديد أذونات العمالة الوافدة فى القطاع الأهلى (الإقامات)، بغض النظر عن عمر العامل.
وقال مدير الهيئة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح - فى تصريح اليوم الأحد - "ما دام العامل تحمله قدماه، وقادرا على العمل، فليس هناك أدنى مانع من تجديد إقامته، حتى لو تجاوز الـ70 عاماً"، مشيرا إلى أن هيئة القوى العاملة، لم تضع حتى الآن سنا معينا لعدم تجديد أذونات الوافدين.
كانت إحدى الصحف اليومية الكويتية، قد نشرت خبرا فى 15 فبراير الجاري، حول اتخاذ الهيئة، قرارا بعدم تجديد الإقامة والتحويل للوافدين العاملين فى القطاع الخاص، ممن تجاوزا الـ60 عاما.
الكويت: استمرار تجديد أذونات العمل للوافدين دون النظر إلى السنالأحد، 23 فبراير 2020 11:17 ص
الكويت
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أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، استمرار جميع إدارات العمل الموجودة فى محافظات الكويت الست، فى استقبال معاملات تجديد أذونات العمالة الوافدة فى القطاع الأهلى (الإقامات)، بغض النظر عن عمر العامل.
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