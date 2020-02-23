الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشى حول إدلب السورية

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ، دميترى بيسكوف، بأن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن "اتفاق سوتشى " حول مدينة إدلب السورية، وأضاف المتحدث باسم "الكرملين " ـ فى تصريح صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن الإرهابيين فى "إدلب " السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا، داعيا إلى تجنب بناء "سيناريوهات سلبية على خلفية توتر الأوضاع فى إدلب.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد صرح - فى وقت سابق - بأن المباحثات الروسية - التركية فى موسكو حول إدلب، لم تتوصل إلى نتيجة ، وحمل أنقرة مسؤولية تعثر الحل فى إدلب، مشيرا إلى أن الجانب التركى فشل فى تنفيذ بنود "اتفاق سوتشى " بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى سبتمبر عام 2018، و المتعلقة بالفصل بين المعارضة والإرهابيين، فى الإطار الزمنى المحدد، وقال إن موسكو لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد اتهمت تركيا فى وقت سابق، بتزويد "إرهابي" إدلب بأنواع خطيرة من الأسلحة، لافتا إلى أن تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشى بشأن سوريا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وكان المتحدث الرسمى باسم الكرملين قال فى وقت سابق، إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية فى منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين فى تصريحات للصحفيين أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر فى إدلب أكثر.