سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشى حول إدلب السورية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:39 م
الكرملين: أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشى حول إدلب السورية المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ، دميترى بيسكوف، بأن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن "اتفاق سوتشى " حول مدينة إدلب السورية، وأضاف المتحدث باسم "الكرملين " ـ فى تصريح صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن الإرهابيين فى "إدلب " السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا، داعيا إلى تجنب بناء "سيناريوهات سلبية على خلفية توتر الأوضاع فى إدلب.
 
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد صرح - فى وقت سابق - بأن المباحثات الروسية - التركية فى موسكو حول إدلب، لم تتوصل إلى نتيجة ، وحمل أنقرة مسؤولية تعثر الحل فى إدلب، مشيرا إلى أن الجانب التركى فشل فى تنفيذ بنود "اتفاق سوتشى " بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى سبتمبر عام 2018، و المتعلقة بالفصل بين المعارضة والإرهابيين، فى الإطار الزمنى المحدد، وقال إن موسكو لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
 
وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد اتهمت تركيا فى وقت سابق، بتزويد "إرهابي" إدلب بأنواع خطيرة من الأسلحة، لافتا إلى أن تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشى بشأن سوريا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها
 
وكان المتحدث الرسمى باسم الكرملين قال فى وقت سابق، إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية فى منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.
 
وأضاف المتحدث باسم الكرملين فى تصريحات للصحفيين أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر فى إدلب أكثر.
 
 

روسيا

تركيا

الرئاسه الروسيه

الكرملين

اردوغان

الجيش التركى

منتدى سوتشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الكرملين" يتهم تركيا بتزويد الإرهابيين بإدلب بأنواع خطيرة من الأسلحة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:15 م

الكرملين محذرا أنقرة: العدوان على إدلب "أسوأ سيناريو"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:05 م

الكرملين: نوفاك يجرى محادثات مع شركاء أوبك+ بشأن اتفاق جديد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م

الكرملين ينفى مزاعم أمريكية بأن رجل أعمال روسى قام بغسل الأموال لصالح بوتين

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:22 م

الكرملين: روسيا لم تبت فى شأن تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك

الخميس، 13 فبراير 2020 07:08 م

الكرملين: لا نرى نزاعا فى إدلب بل محاربة القوات السورية للإرهاب

الخميس، 13 فبراير 2020 12:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة