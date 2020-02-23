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العصار: كفاية 40 سنة محصورين فى تجميع السيارات ولدينا إمكانيات التصنيع

الأحد، 23 فبراير 2020 12:48 م
العصار: كفاية 40 سنة محصورين فى تجميع السيارات ولدينا إمكانيات التصنيع الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن الوزارة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات فى مصر، قائلا: "نهدف الانتقال من التجميع إلى التصنيع، هناك فارق كبير بين الاتفاق مع شركات أجنبية على توريد المكونات وتجميعها وأن يتم التصنيع بالكامل فى مصر"، واستطرد: "لدينا الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ومصر مُؤهلة تماما للدخول فى عصر صناعة السيارات وليس التجميع، كفاية 40 سنة محصورين فى التجميع".

وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن الصناعات المغذية للسيارات بأنواعها سيكون عمل القطاع الخاص بنسبة 100%، مضيفا "هناك قيمة مضافة ستدخل للبلد وخلق فرص عمل وتنمية التصدير، السيارات الكهربائية بها تطور كبير فى التصنيع والشحن، وهناك برنامج كامل للتعاون العلمى لتأهيل الكوادر العلمية لمواكبة كل التطورات التكنولوجية العالمية".

وأكد العصار: "لدينا فى مصر ثروات بشرية غير عادية من أساتذة الجامعات والمهتمين بالبحث العلمى فى الجامعات المصرية ووزارة الإنتاج الحربى والقوات المسلحة، وتوظيف تلك الكفاءات يجارى التطور التكنولوجى فى العالم كله".

وأضاف العصار أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة فى ملف صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى ظل انتشار السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاون واستراتيجية واضحة فى هذا الملف مع باقى الجهات ومنها وزارة قطاع الأعمال، قائلا "التنسيق يتم بشكل يومى لتحقيق المصالح العامة للدولة، ولا يزعم أحد أنه يعمل بمفرده".

وأشار اللواء العصار إلى أن الدولة تسير فى الاتجاه السليم، لافتا إلى أن ذلك يظهر فى تراجع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى، مضيفا " كل يوم سعره بيقل، ومؤسسات التصنيف الدولية التى تتحدث عن مصر لا تجامل أحد ونسير على الطريق السليم، ولا يجب أن ينسى أحد كيف كان شكل مصر عام 2013 وشكل الصناعة المصرية".

وردا على استفسارات النواب حول الطبقة المتوسطة، قال العصار: "الحكومة قلبها على الناس وعلى الشعب وعلى الفقير والغنى، وهذا دورنا وواجبنا، والقطاع الخاص هو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى".


الاتوبيسات الكهربائية

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